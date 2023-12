Cet évènement est passé Cuisiniers… en herbes – Atelier de cuisine Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-11-22 14:00:00

fin : 2023-11-22 18:00:00 . Découvrir les bienfaits de la nature végétale et devenir des cuisiniers en… herbes le temps de quelques heures, c’est possible ! Les cuisines du lycée hôtelier La Closerie vous ouvrent leurs portes pour un atelier culinaire en 2 temps ! Au départ de l’Office de tourisme, Sandrine vous initiera à la cueillette de plantes comestibles sauvages sur les chemins de Saint-Quay-Portrieux. Elle vous guidera jusqu’au lycée professionnel pour retrouver Laurent, professeur de cuisine. Ensemble, vous apprendrez à concocter de délicieuses préparations avec les végétaux collectés au cours de la balade botanique avant de les déguster en toute convivialité. Une expérience qui vous donnera envie de convier à votre table ces familières de nos chemins ! Inscription auprès de l’Office de tourisme. Pour vous pré-inscrire, cliquer ici .

Saint-Quay-Portrieux 22410
Bretagne

