Euskararen urtaroa : visite de l’écomusée en euskara Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle, 29 novembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Ekomuseoa, herri erdigunean den Harrera Turistikorako Bulegoaren barnean kokatua da. Donamaria etxean atea pusa ezazu eta xisterareb fabrikatze sekretu guziak deskubrituko dituzu. Gainera pantaila erraldoian pilota partiden erakustaldi harrigarriak ikusten ahalko dituzu. Txapeldun handien ezagutza eginen duzu. Soinu eta argi ahaztezinez jantziriko bisita. Visite de l’écomusée de la pelote et du xistera..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 14:45:00. .

Office de tourisme Place du fronton

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ekomuseoa, herri erdigunean den Harrera Turistikorako Bulegoaren barnean kokatua da. Donamaria etxean atea pusa ezazu eta xisterareb fabrikatze sekretu guziak deskubrituko dituzu. Gainera pantaila erraldoian pilota partiden erakustaldi harrigarriak ikusten ahalko dituzu. Txapeldun handien ezagutza eginen duzu. Soinu eta argi ahaztezinez jantziriko bisita. Visit to the ecomuseum of pelota and xistera.

Ekomuseoa, herri erdigunean den Harrera Turistikorako Bulegoaren barnean kokatua da. Donamaria etxean atea pusa ezazu eta xisterareb fabrikatze sekretu guziak deskubrituko dituzu. Gainera pantaila erraldoian pilota partiden erakustaldi harrigarriak ikusten ahalko dituzu. Txapeldun handien ezagutza eginen duzu. Soinu eta argi ahaztezinez jantziriko bisita. Visita al ecomuseo de pelota y xistera.

Ekomuseoa, herri erdigunean den Harrera Turistikorako Bulegoaren barnean kokatua da. Donamaria etxean atea pusa ezazu eta xisterareb fabrikatze sekretu guziak deskubrituko dituzu. Gainera pantaila erraldoian pilota partiden erakustaldi harrigarriak ikusten ahalko dituzu. Txapeldun handien ezagutza eginen duzu. Soinu eta argi ahaztezinez jantziriko bisita. Besuch des Ökomuseums für Pelota und Xistera.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque