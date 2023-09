Balade commentée : « Sur le sentier des douaniers » Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer, 16 septembre 2023, Saint-Palais-sur-Mer.

Balade commentée : « Sur le sentier des douaniers » 16 et 17 septembre Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer Gratuit. Sur inscription. Durée de la balade : 2h. Nombre de places limité à 30 personnes. Les chiens sont acceptés mais tenus en laisse. Prévoir casquette, petite gourde d’eau et crème solaire. Accessible aux poussettes. Pas d’accès aux PMR.

Découvrez Saint-Palais-sur-Mer : de la mode des bains de mer à nos jours,

son architecture balnéaire, la navigation côtière, les douaniers, les carrelets, les phares et amers, les naufrageurs et pirates et la station balnéaire n’aura plus de secret pour vous !

Durée de la balade : 2 heures

Distance : 1,2 km

RDV et horaire : Devant la base nautique de Nauzan (réservation obligatoire)

Il s’agirt d’une balade commentée destinée à toute la famille, ce n’est pas une randonnée, c’est une balade commentée détente. En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée.

En cas d’annulation, faute de participants, les personnes seront prévenues 1h à l’avance.

Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer 1 avenue de la République, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Idéalement situé face à la mer, à proximité du marché et du centre-ville, le bureau d'information touristique de Saint-Palais-sur-Mer est ouvert toute l'année.

©T AVAN