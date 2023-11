Location de vélos électriques durant l’hiver Office de tourisme Saint-Junien, 1 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Profitez des beaux jours pour découvrir la campagne limousine en vélo électrique. Au départ de l’office de tourisme de Saint-Junien, explorez le territoire entre nature, histoire et villages charmants ! 4 vélos adultes sont à votre disposition (taille S, M et L) pour la journée : location à partir de 10h, retour à 16h30. Location à la semaine ou au mois du lundi au lundi. Pour plus de renseignement nous contacter..

2023-11-01 fin : 2024-03-11 . EUR.

Office de tourisme Place du Champ de Foire

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of fine weather to discover the Limousin countryside by electric bike. Departing from the Saint-Junien tourist office, explore the region’s nature, history and charming villages! 4 adult bikes are available (sizes S, M and L) for the day: hire from 10am, return at 4:30pm. Weekly or monthly rentals from Monday to Monday. For more information, please contact us.

Aproveche el buen tiempo para descubrir la campiña lemosina en bicicleta eléctrica. Salga de la oficina de turismo de Saint-Junien y descubra la naturaleza, la historia y los pueblos con encanto de la región disponemos de 4 bicicletas para adultos (tallas S, M y L) por un día: alquiler a partir de las 10:00 h, devolución a las 16:30 h. Alquiler semanal o mensual de lunes a lunes. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Nutzen Sie die schönen Tage, um die Landschaft des Limousin mit dem Elektrofahrrad zu erkunden. Starten Sie vom Tourismusbüro in Saint-Junien aus und erkunden Sie die Gegend zwischen Natur, Geschichte und charmanten Dörfern! es stehen Ihnen 4 Fahrräder für Erwachsene (Größe S, M und L) für einen Tag zur Verfügung: Vermietung ab 10 Uhr, Rückgabe um 16.30 Uhr. Vermietung pro Woche oder pro Monat von Montag bis Montag. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Porte Océane du Limousin