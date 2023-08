Balade à vélo entre forêt et marais à Saint-Augustin Office de tourisme Saint-Augustin Saint-Augustin, 16 septembre 2023, Saint-Augustin.

Balade à vélo entre forêt et marais à Saint-Augustin Samedi 16 septembre, 10h00 Office de tourisme Saint-Augustin Gratuit. Sur inscription. Prévoir son vélo. Durée : 1h30. Distance : 10 km. Lieu de rendez-vous : Office de tourisme. Balade à partir de 4 personnes, maximum 15 personnes.

À vélo, laissez-vous surprendre en traversant marais et forêts, à la place de ce qui était, autrefois, une mer intérieure. Écoutez les histoires des habitants de la terre et de la mer, à l’orée des bois et des marais, des endroits de cachette et de prière pour certains d’entre eux. Lorsque Saint-Augustin sur Mer se raconte…

Plus d’informations : Cette visite est conçue pour la détente. Prévoyez une casquette, une petite gourde d’eau, de la crème solaire et des vélos en bon état. Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est ouverte aux participants à partir de 12 ans.

En cas de conditions météorologiques très défavorables ou de vigilance orange, la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Office de tourisme Saint-Augustin 17570 Saint-Augustin Saint-Augustin 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

