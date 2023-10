Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer Office de tourisme Saint-Aubin-sur-Mer, 1 avril 2024, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Calvados

Planning des réservations 2024 en cours de réalisations.

En compagnie de notre guide Christelle, de mi-mai jusqu’à mi-septembre, venez profiter durant deux heures d’une balade découverte du littoral qui vous initiera à la reconnaissance de la faune et flore de bord de mer.

Équipés de bottes et d’une épuisette, c’est parti pour une chasse aux coquillages et aux crustacés depuis la plage de Saint-Aubin-sur-mer ! Au rendez-vous : tourteaux, crabes verts, étrilles, bouquet, moules, bigorneaux, coques, palourdes, couteaux, moules…

Partagez en famille un moment de découverte unique du haut de plage, moment de rencontre privilégié avec les petites bêtes qui peuplent l’estran.

Si les conditions sont réunies une sensibilisation au ramassage des coquillages et crustacés pourra vous être proposée.

Visite pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire, places limitées.

Bottes ou chaussures fermées ne craignant pas l’eau de mer.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

(2km/2h) – Niveau 2.

Vendredi 2024-04-01 fin : 2024-09-15 . .

Office de tourisme digue Favreau

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie



In the company of our guide Christelle, from mid-May to mid-September, come and enjoy a two-hour discovery walk of the coastline which will initiate you to the recognition of the fauna and flora of the seashore.

Equipped with boots and a landing net, let’s go on a shellfish hunt from the beach of Saint-Aubin-sur-mer! At the rendezvous: crab cakes, green crabs, curlers, lobsters, mussels, periwinkles, cockles, clams, razor clams, mussels..

Share with your family a unique moment of discovery of the top of the beach, a privileged moment of encounter with the small animals that inhabit the foreshore.

If the conditions are right, we can offer you the opportunity to learn how to collect shellfish.

In case of unforeseen weather conditions, we reserve the right to cancel the visit without notice

(2km/2h) – Level 2

Actualmente se está elaborando el calendario de reservas para 2024.

En compañía de nuestra guía Christelle, de mediados de mayo a mediados de septiembre, venga a disfrutar de un paseo de descubrimiento del litoral de dos horas que le enseñará a reconocer la fauna y la flora de la orilla del mar.

Equipado con botas y una red de desembarque, ¡parta a la caza de marisco desde la playa de Saint-Aubin-sur-mer! En el menú: pasteles de cangrejo, cangrejos verdes, rulos, conchas de ramillete, mejillones, bígaros, berberechos, almejas, navajas, mejillones?

Toda la familia puede compartir un momento único de descubrimiento en lo alto de la playa, un encuentro privilegiado con las pequeñas criaturas que habitan la orilla.

Si las condiciones lo permiten, también podrá aprender a recoger marisco.

Visitas para adultos y niños a partir de 6 años.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

Botas o zapatos cerrados que no teman el agua de mar.

En caso de condiciones meteorológicas imprevistas, nos reservamos el derecho de anular la visita sin previo aviso.

(2km/2h) – Nivel 2

Planung der Reservierungen für 2024 wird derzeit durchgeführt.

In Begleitung unserer Führerin Christelle können Sie von Mitte Mai bis Mitte September zwei Stunden lang einen Entdeckungsspaziergang an der Küste genießen, bei dem Sie in die Erkennung der Fauna und Flora am Meeresufer eingeführt werden.

Mit Stiefeln und einem Kescher ausgerüstet, geht es vom Strand von Saint-Aubin-sur-Mer aus auf die Jagd nach Muscheln und Krustentieren Auf dem Programm stehen: Taschenkrebse, grüne Krabben, Striemen, Muscheln, Strandschnecken, Herzmuscheln, Venusmuscheln, Messer, Miesmuscheln?

Erleben Sie mit Ihrer Familie einen einzigartigen Moment der Entdeckung des Strandabschnitts, einen besonderen Moment der Begegnung mit den kleinen Tieren, die den Strand bevölkern.

Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, können Sie sich auch für das Sammeln von Muscheln und Krustentieren begeistern lassen.

Besichtigung für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Geschlossene Stiefel oder Schuhe, die das Meerwasser nicht scheuen.

Bei unvorhergesehenen Wetterbedingungen behalten wir uns das Recht vor, den Besuch ohne Vorankündigung abzusagen.

(2km/2h) – Stufe 2

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité