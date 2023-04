Déambulation nocturne et romantique à La Rivière à Sainte-Suzanne (Mayenne) Office de tourisme rue Henri IV à Ste Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Déambulation nocturne et romantique à La Rivière à Sainte-Suzanne (Mayenne)

Samedi 24 juin, 21h00

gratuité, supporté par les associations locales Médiéville 53 et les Amis de Sainte-Suzanne

La balade contée, en musique et chantée commencera devant l'office de tourisme à 21h au manoir de la Butte Verte, puis direction la porte du Guichet pour sortir des remparts et gagner le jardin médiéval ou un groupe de musique renaissance donnera un récital puis nous descenderons aux jardins du grand moulin pour redécouvrir les refrains d'Amand Dagnet, un folkloriste local mis en musique pour violoncelle et accordéon, enfin Julien Nay donnera un avant gout de son concert en l'église de Sainte Suzanne le lendemain. Un pot offert cloturera la soirée. Venez nombreux !

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 Mesnie de Clairbois 2022

