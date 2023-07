Circuit en autonomie : vélo-patrimoine à Rouen Office de Tourisme Rouen, 15 septembre 2023, Rouen.

Circuit en autonomie : vélo-patrimoine à Rouen 15 – 17 septembre Office de Tourisme Circuit à réaliser en autonomie avec brochure, à télécharger ou à retirer à l’office de tourisme.

Vélo et patrimoine se retrouvent pour vous embarquer dans une balade rouennaise, ludique et sportive dans les rues, à plat ou en pente, en ville et en bord de Seine.

Vous pouvez vous procurer la brochure à l’Office de tourisme ou la télécharger sur http://metropole-rouen-normandie.fr/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine

Office de Tourisme 25 place de la cathédrale, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Métropole Rouen Normandie