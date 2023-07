Visite guidée du patrimoine de Romorantin Office de Tourisme Romorantin-Lanthenay Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Romorantin-Lanthenay Visite guidée du patrimoine de Romorantin Office de Tourisme Romorantin-Lanthenay, 16 septembre 2023, Romorantin-Lanthenay. Visite guidée du patrimoine de Romorantin Samedi 16 septembre, 14h30 Office de Tourisme Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Romorantin Ce parcours commenté vous permettra de découvrir l’histoire de la capitale de la Sologne, de la ville royale de François 1er à la ville ouvrière des usines Normant au XIXe siècle. Office de Tourisme 32 Place de la Paix 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 76 43 89 https://www.sologne-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/SOLOGNEsud.TOURISME?ref=hl;https://plus.google.com/u/0/b/108654679970323186603/108654679970323186603/posts [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 76 43 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © ot sologne côté sud Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Romorantin-Lanthenay Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 32 Place de la Paix 41200 Romorantin-Lanthenay Ville Romorantin-Lanthenay Departement Loir-et-Cher Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme Romorantin-Lanthenay

Office de Tourisme Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romorantin-lanthenay/