ESCAPE GAME EXTÉRIEUR – LE ROI EST MORT Office de Tourisme Rodemack, 8 juillet 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

En partenariat avec Guild of Gamers Expérience, découvrez un nouvel escape-game en extérieur.

Alors qu’il est en visite à Rodemack, le roi des Francs Louis Ier dit Le Pieux, est retrouvé mort, assassiné d’une flèche.

Les villageois, choqués de cet événement, restent silencieux et refusent de divulguer quelques informations que ce soient. C’est pourquoi, il est fait appel aux plus aguerris des enquêteurs du royaume pour trouver le ou les coupables de cet acte immonde.

Menez l’enquête, rassemblez les informations en interrogeant les villageois et faites vos propres déductions. Qui sait ? Vous arriverez peut-être à retrouver le coupable du crime !

Le départ se fait à l’Office de Tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:30:00. 0 EUR.

Office de Tourisme Place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



In partnership with Guild of Gamers Expérience, discover a new outdoor escape-game.

While visiting Rodemack, King Louis I of the Franks, known as Le Pieux, is found dead, murdered by an arrow.

The villagers, shocked by this event, remain silent and refuse to divulge any information whatsoever. That’s why the kingdom’s most seasoned investigators are called in to find the culprit(s) of this foul deed.

Lead the investigation, gather information from villagers and make your own deductions. And who knows? You might just find the culprit!

Departure from the Tourist Office.

En colaboración con Guild of Gamers Expérience, descubra un nuevo juego de escape al aire libre.

Durante una visita a Rodemack, Luis I, rey de los francos, conocido como Le Pieux, aparece muerto, asesinado por una flecha.

Los habitantes del pueblo, conmocionados por este suceso, guardan silencio y se niegan a divulgar cualquier tipo de información. Por eso se llama a los investigadores más avezados del reino para que encuentren al culpable o culpables de este vil hecho.

Dirige la investigación, reúne información entrevistando a los aldeanos y haz tus propias deducciones. ¿Y quién sabe? Puede que encuentre al culpable

La excursión sale de la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie in Zusammenarbeit mit Guild of Gamers Expérience ein neues Escape-Game im Freien.

Während eines Besuchs in Rodemack wird der fränkische König Ludwig I., genannt der Fromme, tot aufgefunden, ermordet durch einen Pfeil.

Die Dorfbewohner, die von diesem Ereignis schockiert waren, schwiegen und weigerten sich, irgendwelche Informationen weiterzugeben. Aus diesem Grund werden die erfahrensten Ermittler des Königreichs gerufen, um den oder die Schuldigen für diese abscheuliche Tat zu finden.

Führen Sie die Ermittlungen, sammeln Sie Informationen, indem Sie die Dorfbewohner befragen, und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Wer weiß? Vielleicht gelingt es Ihnen, den Schuldigen zu finden!

Der Start erfolgt am Fremdenverkehrsamt.

