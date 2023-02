Circuits Découvertes en Pays Ribéracois et de Saint Aulaye OFFICE DE TOURISME Ribérac

Circuits Découvertes en Pays Ribéracois et de Saint Aulaye OFFICE DE TOURISME, 1 avril 2023, Ribérac. Circuits Découvertes en Pays Ribéracois et de Saint Aulaye 1 et 2 avril OFFICE DE TOURISME Circuit accompagné handicap moteur mi OFFICE DE TOURISME Rue Gambetta RIBERAC Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Circuits accompagné en voitures particulières et/ou minibus d ‘artisans d’Art des territoires de Ribérac et de Saint Aulaye, au départ des Offices de Tourisme de Ribérac et de Saint Aulaye. Les artisans d’art candidats aux portes ouvertes accueilleront le public dans leurs ateliers pour des démonstrations et discussions autour de leurs métiers et savoir-faire !

Les artisans vous proposeront également des stages de découverte de leur savoir-faire. Sorties accompagnées et gratuites, sur réservation.

Programmes détaillés disponibles dans les OTI.

Ribérac: 05 53 90 03 10/ Saint Aulaye: 05 53 90 63 74

