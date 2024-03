Office de Tourisme Portes Ouvertes Office de Tourisme de Marne et Gondoire Lagny-sur-Marne, jeudi 21 mars 2024.

Office de Tourisme Portes Ouvertes Semaine des métiers du tourisme Jeudi 21 mars, 09h30 Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Début : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:30:00+01:00

J’aimerais travailler dans un Office de Tourisme mais je ne sais pas exactement ce qui s’y passe…

Conseiller en séjour, guide touristique, chargé de développement, responsable numérique… autant de métiers souvent méconnus que l’équipe de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire aura le plaisir de vous faire découvrir.

L’accueil et l’information des touristes impliquent de nombreuses actions en amont et autour de cette mission. Quelles sont-elles et quels sont les métiers auxquels cela correspond.

Discutez avec des gens passionnés, posez toutes vos questions lors de cette porte ouverte !

Office de Tourisme de Marne et Gondoire 2 rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « numerique.tourisme@marneetgondoire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0160315570 »}]

office de tourisme institutionnel

OTMG