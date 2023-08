VISITE GUIDEE DANS L’INTIMITÉ DU CHATEAU DE PORNIC Office de Tourisme Pornic, 31 octobre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Envie de percer les mystères du château? Voici l’occasion d’une découverte privilégiée de l’intérieur de ce patrimoine emblématique de la cité pornicaise..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:15:00. .

Office de Tourisme Place de la Gare

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you want to discover the mysteries of the castle? Here is the opportunity to discover the interior of this emblematic heritage of the city of Pornic.

¿Quiere desentrañar los misterios del castillo? Aquí tiene la oportunidad de descubrir el interior de este patrimonio emblemático de la ciudad de Pornic.

Lust, die Geheimnisse des Schlosses zu lüften? Hier haben Sie die Gelegenheit, das Innere dieses symbolträchtigen Bauwerks der Stadt Pornicaise zu entdecken.

