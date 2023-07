Atelier initiation à la vannerie Office de Tourisme POL Saint-Junien, 8 août 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Dans le cadre de notre animation « Un été au grand air », nous vous proposons avec le partenariat d’Annie Pailler de « La vannerie paysanne d’Annie » de vous initier à la vannerie en faisant des tressages en forme de poisson avec de l’osier et des matériaux sauvages. Réservation obligatoire sur www.poltourisme.fr.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Office de Tourisme POL Parking du rocher Saint-Hélène

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of our « Un été au grand air » program, we invite you, in partnership with Annie Pailler from « La vannerie paysanne d’Annie », to learn how to make fish-shaped wickerwork from wicker and wild materials. Reservations essential on www.poltourisme.fr

En el marco de nuestro programa « Un été au grand air » (Un verano al aire libre), le proponemos, en colaboración con Annie Pailler de « La vannerie paysanne d’Annie » (La cestería campesina de Annie), probar la cestería realizando tejidos en forma de pez a partir de mimbre y materiales silvestres. Imprescindible reservar en www.poltourisme.fr

Im Rahmen unserer Animation « Un été au grand air » bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit Annie Pailler von « La vannerie paysanne d’Annie » an, Sie in die Korbflechterei einzuführen, indem Sie aus Weiden und wilden Materialien fischförmige Geflechte herstellen. Reservierung erforderlich unter www.poltourisme.fr

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Porte Océane du Limousin