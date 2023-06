Atelier fabrication de papier recyclé Office de Tourisme POL Oradour-sur-Glane, 25 juillet 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Dans le cadre de notre animation « Un été au grand air », nous vous proposons avec le partenariat de Valentine Gola. Initiation à la fabrication de papier recyclé, avec incrustation de plantes séchées. Chacun repartira avec un marque-page. Réservation obligatoire sur www.poltourisme.fr.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Office de Tourisme POL Salle des Carderies

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of our « Un été au grand air » program, we are pleased to offer you, in partnership with Valentine Gola. An introduction to making recycled paper, with dried plant inlays. Each participant will leave with a bookmark. Reservations required on www.poltourisme.fr

En el marco de nuestro evento « Un été au grand air », le proponemos, en colaboración con Valentine Gola. Una iniciación a la fabricación de papel reciclado, con una incrustación de plantas secas. Todos se irán a casa con un marcapáginas. Es necesario reservar en www.poltourisme.fr

Im Rahmen unserer Animation « Ein Sommer an der frischen Luft » bieten wir Ihnen mit der Partnerschaft von Valentine Gola. Einführung in die Herstellung von Recyclingpapier mit Intarsien aus getrockneten Pflanzen. Jeder geht mit einem Lesezeichen nach Hause. Reservierung erforderlich unter www.poltourisme.fr

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Porte Océane du Limousin