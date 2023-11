COMPTOIR DE NOËL SARREBOURG MOSELLE SUD office de tourisme – place des Cordeliers Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Offrez des produits mosellans pour Noël ! Faites plaisir à vos proches en choisissant des créations locales estampillées « Qualité Mosl » : bougies aux senteurs de Noel (provenance : Walscheid et Réding), boules de Noel (Garrebourg), suspension en forme de sapin (Saint-Quirin), céramiques (Walscheid), savon (Foulcrey), et bien plus encore…. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-25 12:30:00. 0 EUR.

office de tourisme – place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Give the gift of Moselle products for Christmas! Treat your loved ones to local creations bearing the « Mosl Quality » stamp: Christmas-scented candles (from Walscheid and Réding), Christmas ornaments (Garrebourg), Christmas tree hangers (Saint-Quirin), ceramics (Walscheid), soap (Foulcrey), and much more…

¡Regale productos del Mosela por Navidad! Obsequie a sus seres queridos con creaciones locales que llevan el sello « Mosl Quality »: velas con aroma navideño (de Walscheid y Réding), adornos navideños (Garrebourg), colgadores para el árbol de Navidad (Saint-Quirin), cerámica (Walscheid), jabón (Foulcrey), y mucho más…

Schenken Sie zu Weihnachten Produkte aus der Mosel! Machen Sie Ihren Lieben eine Freude und wählen Sie lokale Kreationen mit dem Stempel « Qualité Mosl »: Kerzen mit Weihnachtsduft (Herkunft: Walscheid und Réding), Weihnachtskugeln (Garrebourg), Hängeleuchte in Form eines Tannenbaums (Saint-Quirin), Keramik (Walscheid), Seife (Foulcrey) und vieles mehr…

Mise à jour le 2023-11-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG