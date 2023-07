Jeu d’enquête grandeur nature Office de tourisme Périgord-Limousin Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers Jeu d’enquête grandeur nature Office de tourisme Périgord-Limousin Thiviers, 16 septembre 2023, Thiviers. Jeu d’enquête grandeur nature 16 et 17 septembre Office de tourisme Périgord-Limousin 3 € adulte. Sur réservation. À partir de 6 ans. Un évenement inattendu fait de la ville le dernier point de rassemblement pour échapper à la catastrophe… Trouverez-vous le passeur à temps pour vous en sortir ?

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à ce jeu d'enquête, grandeur nature ! Office de tourisme Périgord-Limousin 8 place Foch, 24800 Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 55 12 50

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

