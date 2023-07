Visite guidée : à la découverte de l’ancienne capitale du Béarn Office de tourisme Orthez Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Participez à un parcours dans le vieil Orthez, à la découverte du patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise ainsi que des personnages qui ont façonné la ville de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret.

D’histoires en légendes, du château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du XVIIIe siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux

Office de tourisme Orthez 1 rue des Jacobins, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

