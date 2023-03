Exposition « Contemplation » Office de Tourisme, 12 avril 2023, Noyers Noyers.

12 Place de l'Hôtel de Ville Office de Tourisme Noyers Yonne

2023-04-12 – 2023-05-08

Je pratique souvent la contemplation (avec ou sans déclenchement). Dans cette exposition c'est celle de la lumière filtrée des vitraux sur la pierre et du mouvement de l'eau.

L’espace et le temps mêlés, ici et maintenant, quand le moment d’avant n’est presque plus et celui d’après pas encore. Quelque chose qui a à voir avec l’instant. Le soleil pose silencieusement ses rayons chauds et légers sur la pierre, la fraîcheur agitée et lumineuse de l’eau s’échappe de la noirceur lourde de sa matière. La fragilité de l’instant s’étire alors vers l’infini vertical, des moments conservés à jamais.

