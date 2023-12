Cinébus Office de tourisme Nay, 19 décembre 2023, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 19:45:00

fin : 2023-12-19

Cette sortie ciné bus vous amènera voir le film « perfect days » de Win Wenders qui se déroule au Japon !

Synospis :

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo et semble se satisfaire d’une vie simple. En dehors de sa routine quotidienne très structurée, il s’adonne à sa passion pour la musique et les livres. Il aime les arbres, et les prend en photo. Une série de rencontres inattendues révèlent peu à peu son passé. Une réflexion profondément émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le monde quotidien qui nous entoure..

Office de tourisme Place du 8 Mai 1945

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay