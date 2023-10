Cinébus Plain’Ecran Office de Tourisme Nay, 11 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Ciné Bus vous propose d’aller voir le film « La fiancée du poète » avec Yolande Moreau au Méliès de Pau.

Départ du bus de la place de l’office de tourisme de Nay.

Synopsis:

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète..

Office de Tourisme Place du 8 Mai 1945

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ciné Bus invites you to see the film « La fiancée du poète » starring Yolande Moreau at Le Méliès in Pau.

Bus departs from Place de l’Office de Tourisme in Nay.

Synopsis:

A lover of painting and poetry, Mireille copes with her job as a waitress in the cafeteria of the Beaux-Arts in Charleville, while living off petty theft and cigarette cartons. Unable to afford the upkeep of the large family house she inherits on the banks of the Meuse, Mireille decides to take in three tenants. Three men who will upset her routine and unknowingly prepare her for the return of the fourth: her great love of youth, the poet.

Ciné Bus le invita a ver la película « La fiancée du poète » protagonizada por Yolande Moreau en Le Méliès de Pau.

El autobús sale de la plaza de la Oficina de Turismo de Nay.

Sinopsis:

Aficionada a la pintura y a la poesía, Mireille se las arregla como camarera en la cafetería del Beaux-Arts de Charleville mientras vive de pequeños robos y cartones de cigarrillos. Incapaz de mantener la gran casa familiar que hereda a orillas del Mosa, Mireille decide acoger a tres inquilinos. Tres hombres que alterarán su rutina y la prepararán, sin saberlo, para el regreso del cuarto: su gran amor de juventud, el poeta.

Ciné Bus schlägt Ihnen vor, den Film « La fiancée du poète » mit Yolande Moreau im Méliès in Pau zu sehen.

Der Bus fährt vom Platz vor dem Tourismusbüro in Nay ab.

Synopsis:

Mireille, die Malerei und Poesie liebt, arrangiert sich mit ihrer Arbeit als Kellnerin in der Cafeteria der Kunsthochschule in Charleville, während sie von kleinen Diebstählen und dem Handel mit Zigarettenstangen lebt. Da Mireille nicht die Mittel hat, das große Familienhaus am Ufer der Maas, das sie geerbt hat, zu unterhalten, beschließt sie, drei Untermieter aufzunehmen. Drei Männer, die ihre Routine durcheinander bringen und sie, ohne es zu wissen, auf die Rückkehr des vierten Mannes vorbereiten: ihre große Jugendliebe, den Dichter.

