Visite guidée : Au fil de l’eau, par le Cercle Historique de L’arribère Office de tourisme Navarrenx, 9 août 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Entre faits historiques et légendes, laissez-vous mener hors des murailles de la cité de Navarrenx, à la découverte de lieux insolites …Au fil de l’eau … autour de la fontaine militaire, des abreuvoirs et lavoirs, comment s’organisait la vie quotidienne ?Tandis que tout près du gave nourricier, les activités de radelage et de pêche nous ramèneront à un passé prestigieux … ou mystérieux avec asticotière et « trou du diable »..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Office de tourisme Place des Casernes

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Between historical facts and legends, let us take you outside the city walls of Navarrenx, to discover some unusual places … Along the water … around the military fountain, drinking troughs and wash-houses, you’ll discover how daily life was organized, while close by the « Gave nourricier » (a river that feeds Navarrenx), you’ll learn about the activities of the river’s radelage and fishing boats, taking you back to a prestigious past … or a mysterious one, with maggots and « trou du diable » (devil’s holes).

Entre hechos históricos y leyendas, déjese llevar fuera de las murallas de la ciudad de Navarrenx para descubrir lugares insólitos… A lo largo del agua… alrededor de la fuente militar, los abrevaderos y los lavaderos, descubra cómo se organizaba la vida cotidiana, mientras que cerca de la « Gave nourricier », las actividades de dragado y pesca nos transportarán a un pasado prestigioso… o misterioso con gusanos y « trou du diable ».

Lassen Sie sich zwischen historischen Fakten und Legenden über die Stadtmauern von Navarrenx hinausführen, um ungewöhnliche Orte zu entdecken …Am Wasser entlang … während die Flößerei und der Fischfang in der Nähe des nährenden Gave uns in eine glanzvolle Vergangenheit zurückversetzen … oder in eine mysteriöse mit Madenwürmern und « Teufelslöchern ».

