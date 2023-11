EXPOSITION PEINTURE – LU YONGZHONG Office de tourisme Nasbinals Nasbinals, 15 novembre 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Exposition « Un autre regard sur le chemin » Du Puy en Velay à Conques

par Lu Yongzhong

Entrée libre aux horaires d’ouverture du bureau.

2023-11-15 fin : 2024-04-30 17:00:00. EUR.

Office de tourisme Nasbinals

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Exhibition « Un autre regard sur le chemin » From Puy en Velay to Conques

by Lu Yongzhong

Free admission during office opening hours.

Exposición « Otra mirada al camino » De Puy en Velay a Conques

de Lu Yongzhong

Entrada gratuita en horario de oficina.

Ausstellung « Ein anderer Blick auf den Weg » Von Puy en Velay nach Conques

von Lu Yongzhong

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des Büros.

