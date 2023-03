Mornac-sur-Seudre village d’artisans Office de tourisme, 1 avril 2023, Mornac-sur-Seudre.

Mornac-sur-Seudre village d’artisans 1 et 2 avril Office de tourisme

Au bord de l’estuaire de la Seudre, Mornac-sur-Seudre est un petit village cerné par les marais ostréicoles. Ancien port de pêche, il a gardé tout son caractère : ses jolies maisons blanches aux volets verts et bleus, ses ruelles pavées où fleurissent les roses trémières, ses halles médiévales, son église romane, ses petites échoppes… Créateurs et artisans d’art ont trouvé ici calme et inspiration, consacrant ainsi Mornac-sur-Seudre, « Ville et Métiers d’Art ».

Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Mornac met à cœur de valoriser ses artisans d’art et ses travailleurs de la matière. Ils seront une dizaine à vous ouvrir les portes de leurs ateliers et boutiques le 1er et 2 avril 2023 afin de vous permettre de découvrir des métiers parfois encore un peu secrets.

Que vous soyez passionnés, amateurs ou simples curieux, nos professionnels d’art seront présents pendant ces deux journées pour vous transmettre leur passion. Partez à la rencontre de nos potières, notre fileur de verre et notre créatrice de vêtements. Au détour de nos ruelles, découvrez le travail du cuir, la fabrication de bougies et de boutons brodés à la main. Au fil de votre balade, vous dénicherez des ateliers de bijoux, de savons, de tapisserie, de mosaïque et de décoration artisanale sur mesure. Venez admirez le travail de nos artisans. Ils travaillent à la main sous vos yeux !

Avant de commencer votre visite, faîtes un crochet par l’office de tourisme qui vous communiquera les informations nécessaires pour suivre le parcours déambulatoire et ne rien rater. Nos artisans seront là pour répondre à vos questions et vous présenter des démonstrations. Vous repartirez avec l’envie de revenir !

Office de tourisme 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

Mornac-sur-seudre bijoux

Thierry Avan