Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire Office de Tourisme Montpon-Ménestérol, 13 août 2024, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire : l’église, le petit et le grand cloître, l’histoire méconnue du cimetière. La visite est accompagnée d’un guide du Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais, le parcours jusqu’à Vauclaire se fait en voiture personnelle. Gratuit. Sur réservation : 05.53.82.23.77.

2024-08-13 fin : 2024-08-13 . .

Office de Tourisme Place Clemenceau

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the history of the Charterhouse of Vauclaire: the church, the small and large cloister, the little-known history of the cemetery. The visit is accompanied by a guide from the Groupe d’Etude et de la Mémoire du Montponnais, the journey to Vauclaire is by private car. Free of charge. By reservation : 05.53.82.23.77

Visita guiada por la historia de la Cartuja de Vauclaire: la iglesia, los claustros pequeño y grande, la historia poco conocida del cementerio. La visita está acompañada por un guía del Groupe d’Etude et de la Mémoire du Montponnais, el trayecto hasta Vauclaire se realiza en coche privado. Gratuito. Por reserva: 05.53.82.23.77

Geführte Entdeckungstour durch die Geschichte des Kartäuserklosters von Vauclaire: die Kirche, der kleine und der große Kreuzgang, die unbekannte Geschichte des Friedhofs. Die Besichtigung wird von einem Führer der Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais begleitet, die Strecke nach Vauclaire wird mit dem Privatwagen zurückgelegt. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit Reservierung: 05.53.82.23.77

Mise à jour le 2023-10-19 par Vallée de l’Isle