Visite de l’Eglise de Saux et découverte de ses peintures murales Office de tourisme Montpezat-de-Quercy, 2 juillet 2023, Montpezat-de-Quercy.

Montpezat-de-Quercy,Tarn-et-Garonne

Visite guidée et culturelle de l’Eglise de Saux et découverte historique de ses peintures datant du XIVe siècle.

2023-07-02 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Office de tourisme Saux

Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie



Guided and cultural visit of the Church of Saux and historical discovery of its paintings dating from the 14th century

Visita cultural guiada a la iglesia de Saux y descubrimiento histórico de sus pinturas del siglo XIV

Geführte und kulturelle Besichtigung der Kirche von Saux und historische Entdeckung ihrer Gemälde aus dem 14

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais