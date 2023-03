Visite flash du cœur historique de Montaigu-Vendée Office de Tourisme Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Visite flash du cœur historique de Montaigu-Vendée Office de Tourisme, 24 mars 2023, Montaigu-Vendée. Visite flash du cœur historique de Montaigu-Vendée 24 – 26 mars Office de Tourisme Gratuit. Nombre de places limité. Dans le cadre du Printemps du Livre, rencontrez Pauline Retailleau, autrice (Châteaux, Manoirs et Logis de Vendée) et suivez la guide !

Et si, le temps d’une balade, vous appreniez à lire Montaigu au travers de ses murs ? Plongez dans l’épopée de cette cité fortifiée sous le roi Louis XI, arpentez ses ruelles pittoresques et laissez vous conter son histoire ! Départ : Office de Tourisme Terres de Montaigu (durée : 45 minutes).

Gratuit. Limité à 25 participants. Office de Tourisme 67 rue Georges Clemenceau, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire 02 51 06 39 17 https://www.terresdemontaigu.fr/annuaire/office-de-tourisme/ [{« type »: « phone », « value »: « 0251063917 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T17:30:00+01:00 – 2023-03-24T19:00:00+01:00

2023-03-26T14:00:00+02:00 – 2023-03-26T15:30:00+02:00 Le Printemps du Livre de Montaigu Terres de Montaigu

Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 67 rue Georges Clemenceau, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme Montaigu-Vendée

Office de Tourisme Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Visite flash du cœur historique de Montaigu-Vendée Office de Tourisme 2023-03-24 was last modified: by Visite flash du cœur historique de Montaigu-Vendée Office de Tourisme Office de Tourisme 24 mars 2023 Montaigu-Vendée Office de Tourisme Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée