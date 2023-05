Chasse au trésor dans la bastide de Monflanquin ! Office de Tourisme, 1 juillet 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Chasse en autonomie dans le village, recommandée à partir de 7ans.

Livret à récupérer à l’Office de Tourisme. Amenez votre stylo.

Sans réservation, ni inscription..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Self-guided hunt in the village, recommended from 7 years old.

Booklet to be picked up at the Tourist Office. Bring your pen.

No reservation, no registration.

Caza autoguiada en el pueblo, recomendada para niños mayores de 7 años.

Folleto que debe recogerse en la Oficina de Turismo. Traiga su bolígrafo.

No es necesario reservar ni inscribirse.

Selbstständige Jagd im Dorf, empfohlen ab 7 Jahren.

Heft im Tourismusbüro abholen. Bringen Sie Ihren Stift mit.

Ohne Reservierung oder Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Coeur de Bastides