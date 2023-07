Récits d’habitants Office de tourisme Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Récits d’habitants Office de tourisme Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Récits d’habitants 16 et 17 septembre Office de tourisme Les habitants nous content Mondoubleau. Suivez Lolo qui vous fera écouter des enregistrements d’habitants racontant leurs anecdotes, histoires qui ont eu lieu à Mondoubleau. Office de tourisme 22 place du Marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mondoubleau a connu une période florissante grâce aux tanneries à la fin XIXe et au début du XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

