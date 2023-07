Balade Pédestre guidée Office de Tourisme Moliets-et-Maa, 31 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide)..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

Office de Tourisme Rue du Général Caunègre

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Want to know more about the forest, the ocean, the ancient stories or the chapel of Maâ and the Templars? Do you want to take a breath of nature? Go on foot to discover the heritage of Moliets with our FFRP guides. Stroll from 8 to 12km (depending on the day and the guide).

¿Le gustaría saber más sobre el bosque, el océano, la historia antigua o la capilla de Maâ y los Templarios? ¿Le apetece respirar naturaleza? Vaya a pie a descubrir el patrimonio de Moliets con nuestros guías FFRP. Pasee de 8 a 12 km (según el día y el guía).

Möchten Sie mehr über den Wald, den Ozean, alte Geschichten oder die Kapelle von Maâ und die Templer erfahren? Möchten Sie sich in der Natur erholen? Gehen Sie mit unseren FFRP-Führern zu Fuß auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe von Molietsois. Wanderung von 8 bis 12 km (je nach Tag und Führer).

