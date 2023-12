Opération » boites en fête » 2023 Office de Tourisme Millau Grands Causses Millau, 28 novembre 2023 07:00, Millau.

Millau,Aveyron

Solidarité ! « Boîtes en fête », c’est une action citoyenne destinée aux personnes les plus isolées et aux familles les plus précaires. Chaque habitant peut choisir une boîte de type boîte à chaussure, etc. la remplir et même la décorer..

2023-11-28 fin : 2023-12-16

Office de Tourisme Millau Grands Causses

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Solidarity! « Boîtes en fête » is a community initiative aimed at the most isolated people and the most vulnerable families. Each resident can choose a shoebox, etc., fill it and even decorate it.

¡Solidaridad! « Boîtes en fête » es una iniciativa comunitaria destinada a las personas más aisladas y a las familias más vulnerables. Cada residente puede elegir una caja de zapatos, etc., llenarla e incluso decorarla.

Solidarität! « Boîtes en fête » ist eine Bürgeraktion, die sich an die am stärksten isolierten Personen und die prekärsten Familien richtet. Jeder Einwohner kann eine Schachtel vom Typ Schuhkarton usw. auswählen, sie füllen und sogar dekorieren.

Mise à jour le 2023-11-23 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU