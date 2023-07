VISITE GUIDÉE DÉGUSTATION Office de tourisme Massegros Causses Gorges, 7 août 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Accompagnés d’un guide, venez découvrir l’histoire de ce village au patrimoine haut en couleur, tout en profitant de savoureuses dégustation de produits locaux.

Départ devant l’office de tourisme.

La date de cet évènement a été fixée au préalable mai….

2023-08-07 fin : 2023-08-07 20:00:00. EUR.

Office de tourisme

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



Accompanied by a guide, come and discover the history of this village with its colorful heritage, while enjoying tasty tastings of local produce.

Departure in front of the tourist office.

The date of this event has been set for May…

Acompañado por un guía, venga a descubrir la historia de este pueblo con su colorido patrimonio, mientras disfruta de deliciosas degustaciones de productos locales.

Salida frente a la oficina de turismo.

La fecha de este evento se ha fijado para mayo…

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers die Geschichte dieses Dorfes mit seinem farbenfrohen Erbe und genießen Sie dabei eine leckere Verkostung lokaler Produkte.

Start vor dem Tourismusbüro.

Das Datum für diese Veranstaltung wurde auf den vorherigen Mai festgelegt….

