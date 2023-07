VERNISSAGE DE L’EXPO À L’OFFICE PAR RAYMIE: » PAYSAGES CAUSSENARDS » – RAYMONDE PAROT Office de tourisme Massegros Causses Gorges, 15 juillet 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

RAYMIE présente du 15 au 31 juillet, une exposition de peinture intitulée « Paysages Caussenards » salle d’exposition de l’Office du Tourisme de MASSEGROS, sur le Causse de Sauveterre.

L’inauguration de cette exposition est prévue le samedi 15 juil….

Office de tourisme Place de la mairie

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



From July 15 to 31, RAYMIE presents a painting exhibition entitled « Paysages Caussenards » in the exhibition room of the MASSEGROS Tourist Office, on the Causse de Sauveterre.

The exhibition will be inaugurated on Saturday, July 15….

Del 15 al 31 de julio, RAYMIE presenta una exposición de pintura titulada « Paysages Caussenards » en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo de MASSEGROS, en el Causse de Sauveterre.

La exposición se inaugurará el sábado 15 de julio.

RAYMIE präsentiert vom 15. bis 31. Juli eine Gemäldeausstellung mit dem Titel « Paysages Caussenards » im Ausstellungsraum des Fremdenverkehrsamts von MASSEGROS auf der Causse de Sauveterre.

Die Eröffnung der Ausstellung ist für Samstag, den 15. Juli vorgesehen….

