Visite guidée de la ville de Mamers Office de Tourisme Maine Saosnois Mamers, 16 septembre 2023, Mamers.

Visite guidée de la ville de Mamers 16 et 17 septembre Office de Tourisme Maine Saosnois 3€ par personne – gratuit pour les – de 16 ans.

Située à proximité de la Forêt Domaniale de Perseigne, au nord du Département de La Sarthe, Mamers est une petite ville à la campagne. Le bien vivre de notre cité réside en ses services, ses espaces naturels et ses commerces, sans oublier son patrimoine bâti remarquable.

Image de la ville, le triptyque « Halles, église Saint Nicolas et Théâtre » sont les éléments visibles à votre arrivée en coeur de ville…. mais d’autres pépites se cachent dans les ruelles, derrière une place ou un jardin…

Ville haute et ville basse vont vous ravir au travers de la grande et de la petite histoire…

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 place Carnot – 72600 MAMERS Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire 0243976063 http://www.tourisme-maine-saosnois.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 97 60 63 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-maine-saosnois.com »}] Mamers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©OTMS