Lescar nocturne aux Lampions Office de tourisme Lescar, 8 août 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

A la lueur des lampions, Clélie, déesse gallo-romaine et Talèse, épouse du vicomte Gaston IV, vous révèlent l’histoire et les secrets de la cité de Lescar. Et pour rester dans l’ambiance vous goûterez aux notes d’un mini concert d’orgue et aux gouttes d’un hypocras d’antan.

2023-08-08

Office de tourisme Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the light of lanterns, Clélie, a Gallo-Roman goddess, and Talèse, wife of Viscount Gaston IV, reveal the history and secrets of the city of Lescar. And to keep things lively, enjoy a mini organ concert and a drop of old-fashioned hypocras

A la luz de los farolillos, Clelia, diosa galo-romana, y Talèse, esposa del vizconde Gastón IV, desvelan la historia y los secretos de la ciudad de Lescar. Y para que el ambiente no decaiga, podrá disfrutar de un miniconcierto de órgano y de una gota de hipocrás a la antigua usanza

Im Schein der Laternen enthüllen Ihnen die gallorömische Göttin Clélie und Talèse, die Frau des Vicomte Gaston IV, die Geschichte und Geheimnisse der Stadt Lescar. Um in Stimmung zu bleiben, können Sie die Noten eines Mini-Orgelkonzerts und die Tropfen eines Hypocras aus der Vergangenheit genießen

