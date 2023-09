Balade à vélo sensorielle « de la claire à l’huître » Office de tourisme L’Éguille, 16 septembre 2023, L'Éguille.

Balade à vélo sensorielle « de la claire à l’huître » Samedi 16 septembre, 10h00 Office de tourisme Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h. Distance : 5 km. Rendez-vous : Office de tourisme. Prévoir son vélo. Possibilité de louer dans la commune. Non accès PMR. À partir de 12 ans.

À vélo, à travers le paysage ostréicole façonné par les Éguillais, vivez une expérience sensorielle au cœur des claires et des marais.

Réapprenez à voir, à écouter, à sentir et à toucher sur le port de L’Éguille à travers une visite guidée et un atelier sensoriel.

Prévoir une casquette, une petite gourde d’eau et de la crème solaire et des vélos en bon état. En cas de météo très défavorable et vigilance orange la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance.

Office de tourisme 17600 L’Éguille L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©T AVAN