Visite guidée de la ville du Tréport Samedi 16 septembre, 15h00 Office de tourisme Durée 1h30.

La ville du Tréport est riche d’un patrimoine varié : en suivant cette visite, vous découvrirez le domaine portuaire et ses nombreuses spécificités, puis la plus ancienne partie du Tréport avec l’église Saint-Jacques et la Rue de la Commune de Paris, le Quartier des Cordiers, jadis Quartier des Pêcheurs, et enfin une petite boucle vers le Funiculaire et son histoire et/ou la plage, héritière des Bains de Mer fin du XIXe.

Office de tourisme Quai Sadi Carnot, 76470 Le tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 05 69 http://www.ville-le-treport.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 86 05 69 »}, {« type »: « email », « value »: « info@destination-letreport-mers.fr »}]

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

