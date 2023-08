Herbiers de zostères : trésors à préserver Office de Tourisme Le Teich Le Teich, 16 septembre 2023, Le Teich.

Herbiers de zostères : trésors à préserver Samedi 16 septembre, 09h00 Office de Tourisme Le Teich Gratuit. Entrée libre.

Plongez au plus près des herbiers de zostères pour découvrir leur rôle au sein du Bassin d’Arcachon. Hot-spots de biodiversité, réservoirs naturels de carbone, clarification de l’eau, stabilisation des fonds, protection contre l’érosion, abri et ressource alimentaire pour de nombreuses espèces : les herbiers nous rendent des services essentiels !

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Sapiens Vision