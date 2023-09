Rando photo des lieux cachés de la ville fortifiée du Quesnoy Office de Tourisme – Le Quesnoy Le Quesnoy, 16 septembre 2023, Le Quesnoy.

Rando photo des lieux cachés de la ville fortifiée du Quesnoy Samedi 16 septembre, 10h00 Office de Tourisme – Le Quesnoy Inscription préalable obligatoire. Jauge à 20 participants. Bulletin de participation à compléter et à retourner auprès de l’office de tourisme de l’Avesnois

Munissez-vous de votre appareil photo ou de votre portable et partez à la découverte des lieux du patrimoine cachés dans la ville fortifiée du Quesnoy. Vous découvrirez en exclusivité l’hôpital de siège, les caves du château Marguerite de Bourgogne et le beffroi. Faites votre plus beau cliché pour tenter de remporter le jeu. Les photos réalisées dans le cadre de la sortie feront l’objet d’une exposition future avec la ville du Quesnoy. Retrouver le règlement et le contrat de participation sur le programme sur le site www.tourisme-avesnois.com

Gratuit

Inscription préalable obligatoire auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 20 participants.

Le déroulé de l’animation :

10h00 : Rendez-vous des participants au bureau de l’Office de Tourisme de l’Avesnois au Quesnoy

10h00-10h15 : Introduction de la sortie et explications photos

10h15-10h45 : 1er reportage photos du patrimoine au niveau de l’hôpital de siège

10h50-11h20 : 2ème reportage photos du patrimoine des caves du château Marguerite de Bourgogne

11h30-12h00 : 3ème reportage photos au niveau du beffroi du Quesnoy

12h00-12h15 : Retour à l’office de tourisme et vers de jus de pomme proposé à chaque participant

Office de Tourisme – Le Quesnoy 1 rue du maréchal Joffre 59530 LE QUESNOY Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France 03 27 20 54 70 http://www.tourisme-avesnois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 20 54 70 »}] [{« link »: « http://www.tourisme-avesnois.com »}] Bureau d’Information Touristique Porte Fauroeulx

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Eric LECLERCQ