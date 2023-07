Visite jeu « Saint-Sever sensorielle » Office de Tourisme Landes Chalosse Saint-Sever, 17 août 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Explorez Saint-Sever au travers d’une approche ludique, interactive et sensorielle. Adultes et enfants sont les bienvenus, pour partager un moment de détente et de poésie autour du patrimoine.

Rdv à l’Office de Tourisme, à partir de 6 ans.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 16:30:00. EUR.

Office de Tourisme Landes Chalosse Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Explore Saint-Sever through a fun, interactive and sensory approach. Adults and children are welcome, to share a moment of relaxation and poetry around our heritage.

Meeting point at the Tourist Office, ages 6 and up

Explore Saint-Sever de forma lúdica, interactiva y sensorial. Adultos y niños son bienvenidos para compartir un momento de relajación y poesía en torno a nuestro patrimonio.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo, a partir de 6 años

Erkunden Sie Saint-Sever durch einen spielerischen, interaktiven und sensorischen Ansatz. Erwachsene und Kinder sind herzlich willkommen, um einen entspannten und poetischen Moment rund um das Kulturerbe zu teilen.

Treffpunkt: Office de Tourisme, ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-06-12 par Landes Chalosse