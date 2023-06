Visite nocturne contée aux lanternes Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever, 19 juillet 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

La nuit éclairée par vos lanternes, tout devient magique. déambulez dans les rues de la ville au rythme de contes et histoires mystérieux. Pour petits et grand, puis tout finit par un pot convivial !

En partenariat avec la Médiathèque de St-Sever.

Réservation obligatoire, 40 personnes maximum..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Office de Tourisme Landes-Chalosse Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



At night, illuminated by your lanterns, everything becomes magical. Stroll through the streets of the town to the rhythm of mysterious tales and stories. For young and old, then it all ends with a convivial drink!

In partnership with the Médiathèque de St-Sever.

Reservations essential, maximum 40 people.

Por la noche, iluminado por sus farolillos, todo se vuelve mágico. Pasee por las calles del pueblo al ritmo de cuentos e historias misteriosas. Para grandes y pequeños, ¡todo termina con una copa de convivencia!

En colaboración con la Mediateca de St-Sever.

Imprescindible reservar, máximo 40 personas.

Die Nacht wird von Ihren Laternen beleuchtet und alles wird magisch. Schlendern Sie durch die Straßen der Stadt im Rhythmus von geheimnisvollen Märchen und Geschichten. Für Groß und Klein, dann endet alles mit einem gemütlichen Umtrunk!

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von St-Sever.

Reservierung erforderlich, maximal 40 Personen.

Mise à jour le 2023-06-07 par Landes Chalosse