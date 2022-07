Visite sur tablette numérique : « le voyage de Guilhem » Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

3€ par tablette en location à l’Office de Tourisme. Accès libre.

Par le biais de 15 vidéos suivez les traces de Guilhem, jeune moine du XIe siècle, qui a malencontreusement ouvert le manuscrit du Beatus de Saint-Sever. Office de Tourisme Landes-Chalosse Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine Grand parking gratuit dans l’ancien parc de Toulouzette, juste derrière. Les places proches sont en zone bleu limitée à 1h30, disque bleu nécessaire.

05 58 76 34 64 https://landes-chalosse.com L’Office de Tourisme Landes-Chalosse à Saint-Sever est installé dans les anciennes écuries de l’Hôtel de Toulouzette du XVIIIe siècle. Sa façade est inscrite au titre des monuments historiques. Il a servi de sous-préfecture jusqu’en 1926.

