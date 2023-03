Chasse aux [K]uriosités Office de tourisme, 25 mars 2023, Landerneau .

Chasse aux [K]uriosités

2023-03-25 – 2023-03-25

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Parcourez la ville pour retrouver les trésors cachés photographiés par l’animatrice. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.

Activité en autonomie dans la ville (A partager en famille ou entre amis, enfants accompagnés)

4 niveaux de jeu de 4 ans à adulte.

Durée : 1h30 à 2h

Tarifs : A partir de 8€/ personne (à p. 4 ans)

Plus d’infos et réservations indispensables sur www.lesarchikurieux.fr jusqu’à 3h avant le départ

Réservation possible à l’Office de tourisme.

catherine.le-lay@lesarchikurieux.fr +33 6 69 64 83 66 https://www.lesarchikurieux.fr/

Office de tourisme 16 Place du Général de Gaulle Landerneau

