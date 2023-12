Costumes et maquillage pour enfants Office de Tourisme La Teste-de-Buch, 3 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Dans le cadre de l’Office de Tourisme, un atelier est proposé composé de maquillage, de costumes Moyen-Age confectionné sur place, suivi d’une balade en centre-ville à la découverte de l’Histoire de la Ville de La Teste de Buch.

Les parents doivent accompagner leurs enfants.

Le minimum de participant est de 4 et le maximum est de 10.

2024-01-03 fin : 2024-01-03 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Tourist Office, a workshop is proposed composed of make-up, medieval costumes made on the spot, followed by a stroll in the city center to discover the History of the City of La Teste de Buch.

Parents must accompany their children.

The minimum number of participants is 4 and the maximum is 10

En el marco de la Oficina de Turismo, se propone un taller de maquillaje, trajes medievales confeccionados in situ, seguido de un paseo por el centro de la ciudad para descubrir la historia de la ciudad de La Teste de Buch.

Los padres deben acompañar a sus hijos.

El número mínimo de participantes es de 4 y el máximo de 10

Im Rahmen des Fremdenverkehrsamtes wird ein Workshop angeboten, der aus Schminken und vor Ort angefertigten mittelalterlichen Kostümen besteht, gefolgt von einem Spaziergang durch die Innenstadt, bei dem Sie die Geschichte der Stadt La Teste de Buch entdecken können.

Die Eltern müssen ihre Kinder begleiten.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 4, die Höchstteilnehmerzahl bei 10 Personen

Mise à jour le 2023-11-29 par OT La Teste-de-Buch