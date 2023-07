BALADE NATURE : ORNITHOLOGIE Office de tourisme La Canourgue, 12 juillet 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Quels sont les oiseaux qui vivent ici ? Découvrir leur chant, leur habitat, leur plumage et ainsi apprendre à les connaître et les reconnaître. Petite balade familiale sur un parcours aisé avec le plaisir d’entendre et de voir différentes espèces com….

2023-07-12 fin : 2023-07-12 21:00:00. EUR.

Office de tourisme

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



What birds live here? Discover their song, their habitat, their plumage and learn to know and recognize them. A short family walk along an easy route, with the pleasure of hearing and seeing different species as they fly by…

¿Qué aves viven aquí? Descubre su canto, su hábitat, su plumaje y aprende a conocerlas y reconocerlas. Un pequeño paseo en familia por un itinerario fácil, con el placer de oír y ver diferentes especies mientras pasan volando.

Welche Vögel leben hier? Entdecken Sie ihren Gesang, ihren Lebensraum, ihr Gefieder und lernen Sie so, sie kennenzulernen und zu erkennen. Ein kleiner Familienspaziergang auf einer leichten Strecke mit dem Vergnügen, verschiedene Arten zu hören und zu sehen, wie sie sich…

Mise à jour le 2023-02-21 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn