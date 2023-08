Atelier création d’un collier ou objet décoratif en tissu Office de tourisme Jumilhac-le-Grand, 24 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Atelier pour tous (adulte et enfant)

Techniques de feutrage pour créer une petite pièce d art spéciale, une décoration murale

ou un collier décoratif

Chaque participant pourra choisir les couleurs désirées, chaque création sera unique et durable..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

Office de tourisme Place du château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop for all (adults and children)

Felting techniques to create a small special piece of art, a wall decoration

or a decorative necklace

Each participant can choose the colors he or she wants, and each creation will be unique and long-lasting.

Taller para todos (adultos y niños)

Técnicas de fieltro para crear una pequeña obra de arte especial, un adorno de pared

o un collar decorativo

Cada participante podrá elegir los colores deseados y cada creación será única y duradera.

Workshop für alle (Erwachsene und Kinder)

Filztechniken zur Herstellung eines besonderen kleinen Kunstwerks, einer Wanddekoration

oder eine dekorative Halskette

Jeder Teilnehmer kann die gewünschten Farben wählen, jede Kreation wird einzigartig und dauerhaft sein.

Mise à jour le 2023-08-25 par Isle-Auvézère