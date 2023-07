Parcours Famille : sur les traces des Seigneurs de Montmorency Office de Tourisme Intercommunal Plaine Vallée Montmorency, 16 septembre 2023, Montmorency.

Dans le cadre de l’exposition « Les Montmorency, une famille illustre », partez sur les traces des Seigneurs de Montmorency à travers le cœur de ville.

Arpentez les jardins et les rues aux noms évocateurs, imaginez la vie au Moyen Âge !

Un parcours proposé en partenariat avec l’Office de Tourisme Plaine Vallée.

Gratuit. Livret à retirer à l’Office de Tourisme. Une récompense vous attend à la fin du parcours.

Durée : 1h15 à 1h30.

Renseignements au 01 39 34 80 13 ou au 01 39 64 42 94

Office de Tourisme Intercommunal Plaine Vallée Place du Château Gaillard 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d'Oise Île-de-France 01 39 64 42 94 https://www.plainevallee-tourisme.fr

Visite ville – Un circuit à travers les âges de Montmorency

Tout public

Samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre de 10h à 17h

Départ : Office de Tourisme, place du Château Gaillard

Durée : 1h30 env.

15 étapes – 2kms

En libre accès sur réserve de disponibilité des tablettes.

Un goûter 100% local vous sera offert après la visite

« Pas à pas, partez pour une promenade à travers le temps. Au cours de cette balade géo-localisée, vous découvrirez toute la richesse du patrimoine et de la formidable évolution de la ville jusqu’au Montmorency contemporain. »

La tablette vous guide et vous indique le chemin à prendre et les points d’intérêt à découvrir. Des textes et photos issues des archives du Musée Jean-Jacques Rousseau vous permettront d’appréhender Montmorency sur plusieurs époques.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 01 39 64 42 94 / contact@plainevallee-tourisme.fr / https://www.plainevallee-tourisme.fr Parkings à proximité – Bus ligne 13 ou 15 gare d’Enghien-les-Bains arrêt MAIRIE

Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency