Visite guidée de la Haute-Ville

Samedi 16 septembre, 14h30
Office de Tourisme intercommunal
25 pers. max, RDV office de tourisme.

De la Révolution Française, en passant par la Guerre de Cent ans, la Haute Ville se dévoile. Egarez-vous le temps d'une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s'offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l'Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l'Histoire de la Haute Ville de Granville.

Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Granville.
Office de Tourisme intercommunal
2 rue Le Campion, 50400 Granville
02 33 91 30 03
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/

