Lot Rallye « Lud’Ambule » dans la cité médiévale de Gourdon Office de tourisme intercommunal Gourdon, 16 septembre 2023, Gourdon. Rallye « Lud’Ambule » dans la cité médiévale de Gourdon Samedi 16 septembre, 14h00 Office de tourisme intercommunal Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Départ à l’office de tourisme. Une expérience ludique à vivre en famille !

Votre carnet de bord en poche, partez à la rencontre de Gourdon.

​Pour toute la famille, petits et grands, une découverte originale de la cité médiévale avec patrimoine, jeux, partage, défis et énigmes au rendez-vous. Office de tourisme intercommunal 20 boulevard des martyrs, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie 05 65 27 52 50 http://www.tourisme-gourdon.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 27 52 50 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-gourdon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

