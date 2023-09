Les Nuits de l’Estuaire – SOIRÉE GOURMANDE ET LOCALE OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE FÉCAMP Fécamp, 28 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Les Nuits de l’Estuaire fêtent la fin de la saison touristique dans l’estuaire de la Seine ⭐️

Venez porter un autre regard sur les sites touristiques du territoire en vous laissant entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague d’animations musicales, théâtrales et gustatives.

Musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels et autres lieux étonnants vous ouvrent leurs portes.

SOIRÉE GOURMANDE ET LOCALE

→ OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE FÉCAMP

Les producteurs locaux partenaires de l’Office de Tourisme vous proposent leurs gourmandises salées et sucrées, et leurs boissons avec ou sans alcool..

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE FÉCAMP Quai Sadi Carnot

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Les Nuits de l’Estuaire celebrates the end of the tourist season in the Seine estuary ????

Come and take a fresh look at the region’s tourist sites as night falls, and let yourself be swept away by a wave of musical, theatrical and culinary events.

Museums, historic or listed buildings, natural sites and other surprising places open their doors to you.

LOCAL GOURMET EVENING

? FÉCAMP INTERCOMMUNAL TOURIST OFFICE

Local producers working in partnership with the Tourist Office are on hand to offer sweet and savoury treats, as well as alcoholic and non-alcoholic beverages.

Les Nuits de l’Estuaire celebran el final de la temporada turística en el estuario del Sena ????

Venga a contemplar de otra forma los lugares turísticos de la región al caer la noche y déjese llevar por una oleada de eventos musicales, teatrales y culinarios.

Museos, edificios históricos o catalogados, parajes naturales y otros lugares sorprendentes le abren sus puertas.

UNA VELADA GASTRONÓMICA Y LOCAL

? OFICINA DE TURISMO INTERCOMUNAL DE FÉCAMP

Los productores locales, en colaboración con la Oficina de Turismo, ofrecerán delicias dulces y saladas, así como bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Die Nuits de l’Estuaire feiern das Ende der touristischen Saison in der Seine-Mündung ???

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit von einer Welle von Musik-, Theater- und Geschmackserlebnissen mitreißen und werfen Sie einen anderen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Region.

Museen, historische oder denkmalgeschützte Gebäude, Naturstätten und andere erstaunliche Orte öffnen ihre Türen für Sie.

ABEND FÜR FEINSCHMECKER UND EINHEIMISCHE

? INTERKOMMUNALES FREMDENVERKEHRSAMT VON FÉCAMP

Die lokalen Produzenten, die Partner des Fremdenverkehrsamtes sind, bieten Ihnen ihre süßen und herzhaften Leckereien sowie ihre alkoholischen und nichtalkoholischen Getränke an.

